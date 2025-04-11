Livakovic'ten ayrılık sinyali!

Formayı İrfan Can'a kaptıran Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Livakovic'ten ayrılık sinyali!
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11 Nisan 2025 14:08
Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim. Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor. 

 
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