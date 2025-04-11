Livakovic'ten ayrılık sinyali!

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim. Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.
Deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim. Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.