Lille, sahasında üç golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Lille, sahasında Sturm Graz'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, sahasında üç golle kazandı
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11 Aralık 2024 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Lille, Sturm Graz'ı konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 37'de Osame Sahraoui ve 45+2'de Mitchel Bakker'den ve 81'de Hakon Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'ın gollerini ise 45+4'te Otar Kiteishvili ile 47'de Mika Biereth attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yüksellti. Sturm Graz, 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Lille, Liverpool deplasmanına gidecek. Sturm Graz, Atalanta'ya konuk olacak.
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