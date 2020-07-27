Lille 70 milyon avroluk teklifi reddetti!

Lille, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Renato Sanches için gelen 70 milyon avroluk teklifi geri çevirdi. Genç oyuncu, 2019 yazında 20 milyon avro karşılığında transfer edildi.



Lille'nin genç oyuncuları son dönemde transfer dönemini meşgul ediyor. Sanches'in yanı sıra, Gabriel Magalhães, Jonathan Ikone ve Victor Osimhen'in de talipleri bulunuyor. Fransız ekibinin Başkanı Gerard Lopez ise, her ne pahasına olursa olsun oyuncularını bu yaz kadroda tutmak istiyor.



"SANCHES'İ TAKIMDA TUTACAĞIZ"



Lille Başkanı yaptığı açıklamada; "Örneğin Renato Sanches için 70 milyon avronun üzerinde teklif aldık. Yine de onu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Fransa Ligi'nde PSG dışında kaç kulüp 70 milyon civarında bir teklifi reddebilir?" dedi.



Renato Sanches bu sezon Lille forması ile 33 maça çıktı. Portekizli orta saha bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



