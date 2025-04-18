Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, sağ baldırında tespit edilen derin ven trombozunun (DVT) tamamen geçtiği yönünde sağlık onayı aldı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Lillard artık kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor ve temaslı antrenmanlara başlayabilecek durumda.



Ancak 34 yaşındaki yıldız, Bucks'ın Indiana Pacers ile oynayacağı ilk tur serisinin 1. maçında forma giyemeyecek. The Athletic'ten Sam Amick'in aktardığına göre, Lillard Perşembe günü takımla antrenmana çıktı ve kesin dönüş tarihi, fiziksel adaptasyon sürecine bağlı olacak.



Milwaukee cephesi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Lillard'ın playoff sürecinde sahalara dönebileceği konusunda iyimser olduklarını belirtmişti. Genel menajer Jon Horst, oyuncunun haftalık kontrol taramasında ciddi bir iyileşme kaydedildiğini ancak temas izninin henüz verilmediğini ifade etmişti.



Lillard, bu sezon benzer bir teşhis alan ikinci NBA oyuncusu oldu. Daha önce San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama da All-Star arasının hemen ardından sağ omzunda oluşan DVT nedeniyle sezonu kapatmıştı.



Charania'nın haberine göre, doktorlar Bucks yetkililerine, Lillard'ın yalnızca üç haftada bu rahatsızlıktan tamamen iyileşmesinin bugüne dek görülmemiş bir durum olduğunu belirtti. Bu hızlı iyileşmede erken teşhis ve müdahalenin büyük rol oynadığı ifade edildi.



Lillard, bu sezon Milwaukee'de çıktığı 58 maçta 24.9 sayı, 7.1 asist ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %44.8 saha içi, %37.6 üçlük ve %92.1 serbest atış isabeti yakaladı.



