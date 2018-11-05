FENERBAHÇE'NİN ÇÖKÜŞÜNÜN DE PAYI VAR

BEŞİKTAŞ'IN EN KÖTÜ 3. SEZONU

GALATASARAY'DA DA TABLO ÇOK AÇIK DEĞİL

TRABZONSPOR DA ORTALAMANIN ALTINDA

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Ortalama 2018/19 18 10 20 16 16 2017/18 21 17 26 13 19,25 2016/17 27 21 20 11 19,75 2015/16 26 24 21 14 21,25 2014/15 23 21 22 18 21 2013/14 21 28 19 17 21,25 2012/13 16 19 22 16 18,25 2011/12 18 24 19 20 20,25 2010/11 17 21 16 26 20 2009/10 21 28 25 18 23

'de geride kalan 11 hafta sonundaen yakın takipçisi'a 4 puan fark atarak zirveye oturmuş durumda. Bununla birlikte'nın 15. sırada yer aldığı puan tablosunda Antalyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Malatyaspor da ilk 7 sırada yer alırken,vegibi büyük takımlar Anadolu takımları ile yarışa girdi.Bu sezon 4 büyük takımda yaşanan düşüş, son 10 sezonun ortalamaları göz önüne alındığında da rakamlara da çok net şekilde yansıdı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 11. haftalar itibariyle son 10 sezonun açık ara en düşük puan ortalamasında kaldı.Bu sezon 4 büyük takım ortalama 16 puan toplarken, 10 sezonluk süreçte bu ortalama 11. haftalarda en düşük 2012/13 sezonunda 18,25 olarak ortaya çıkmıştı.Sezona yeniden yapılanma ile başlayan, ancak üst üste kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 11 hafta sonunda tarihinin en kötü puanında olması da, ortalamanın düşmesine neden olan etkenlerin başında geliyor. Sarı-lacivertlilerin, son 10 sezonda 11. haftalar sonunda bu sezondan sonra en düşük puanı geçtiğimiz sezon topladığı 17 puandı.18 puanı olan Beşiktaş ise, 2012/13 sezonunda topladığı 16, 2010/11 sezonunda ulaştığı 17 puanın sonrasında ancak 2011/12 sezonunda yakaladığı 18 puanlık dereceye ulaşmış durumda yer alıyor. Siyah-beyazlılar da, son 10 sezonun en kötü 3. sezonunu yaşıyor.11. hafta sonunda 20 puan toplayan Galatasaray da, son 10 sezonun 11. haftaları ele alındığında en iyi sezonlarından birini yaşamıyor. Sarı-kırmızılılar, 2010/11 sezonunda 16, 2011/12 ve 2013/14 sezonlarında topladığı 19 puanların ardından, bu sezon 2016/17 sezonunda topladığı 20 puanı yakaladı. Son 10 sezona bakıldığında Galatasaray da en kötü 4. sezonunu geçiriyor.Son 10 sezonda 11. haftalar sonunda ortalama 16,9 puan toplayan Trabzonspor da, bu sezon topladığı 16 puanla beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavililerin bu derecesi. 2016/17 sezonundaki 11, 2017/18 sezonundaki 13, 2015/16 sezonundaki 14 puanın ardından 2012/13 sezonundaki 16 puanla birlikte 4. en kötü puan oldu.