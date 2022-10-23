İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Arsenal deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. St Mary's Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



ARSENAL GOL İLE BAŞLADI



Konuk ekip Arsenal 11. dakikada Granit Xhaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal soyunma odasına üstün giden taraf oldu.



BERABERLİK GOLÜ İKİNCİ YARIDA GELDİ



Ev sahibi Southampton, 65. dakikada İskoç futbolcu Stuart Armstrong'un attığı golle beraberliği yakaladı. Golden sonra her iki takım da 3 puanı ararken, mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



ARSENAL 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ



Bu sonucun ardından lider Arsenal 4 maç aranın ardından puan kaybı yaşadı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü. Southampton da 11 olan puanını 12'ye çıkardı.



ARSENAL'İN RAKİBİ CITY



Premier Lig'de bir sonraki maçını Arsenal sahasında Manchester City ile oynayacak. Son 3 haftada 5 puan toplayan Ralph Hasenhüttl ve öğrencileri de Crystal Palace ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.





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