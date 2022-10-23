Lider Arsenal'in hızını Southampton kesti

Premier Lig'in lideri Arsenal deplasmanda Southampton ile kozlarını paylaştı. Arsenal, 4 maç aradan sonra ligde takıldı ve sahadan 1-1 ile ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lider Arsenal'in hızını Southampton kesti
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23 Ekim 2022 17:53
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Arsenal deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. St Mary's Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

ARSENAL GOL İLE BAŞLADI

Konuk ekip Arsenal 11. dakikada Granit Xhaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal soyunma odasına üstün giden taraf oldu.

BERABERLİK GOLÜ İKİNCİ YARIDA GELDİ

Ev sahibi Southampton, 65. dakikada İskoç futbolcu Stuart Armstrong'un attığı golle beraberliği yakaladı. Golden sonra her iki takım da 3 puanı ararken, mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ARSENAL 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından lider Arsenal 4 maç aranın ardından puan kaybı yaşadı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü. Southampton da 11 olan puanını 12'ye çıkardı.

ARSENAL'İN RAKİBİ CITY

Premier Lig'de bir sonraki maçını Arsenal sahasında Manchester City ile oynayacak. Son 3 haftada 5 puan toplayan Ralph Hasenhüttl ve öğrencileri de Crystal Palace ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.

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