LiAngelo Ball: "NBA'e ait olduğumu düşünüyorum"

Charlotte Hornets'ın Yaz Ligi kadrosunda yer almış olan LiAngelo Ball, NBA'de yer alması gerektiğini söyledi.



Pek çok kişi Ball'un Hornets yaz ligi kadrosuna eklenmesinin küçük kardeşi LaMelo Ball'un gözüne girmek için yapıldığına inanıyordu.



Ancak Las Vegas'ta çıktığı beş maçta gösterdiği performansla kendisinden şüphe duyanları susturan LiAngelo, bu performansların kendisine NBA'de bir yer kazandırdığına inandığını belirtti.



LiAngelo, Sports Illustrated'a şu açıklamaları yaptı:



"Lige ait olduğumu hissediyorum, ancak yaptıklarımdan daha fazlasını gösterebileceğimi biliyorum. Turnuvanın son maçını oynama şeklimden memnun değilim ama genel olarak her şey yolundaydı. Her zaman daha iyiye gidebilirim.



Yaz Ligi iyi bir deneyim oldu. Daha önce hiç burada olmadığım için yeni şeyler öğrenebildim. Genel olarak güzel bir tecrübeydi. Burada olmaktan memnundum."



Genel olarak, LiAngelo benchten gelip sahada kaldığı 17.4 dakikada 9.6 sayı, 2.0 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları tutturdu.



Bir organizasyonla sözleşmesi olmayan LiAngelo, Lonzo ve LaMelo kardeşlerin aksine henüz bir NBA maçında yer almadı. Mart 2020'de G League'den Oklahoma City Blue ile anlaşan Ball, sezon KOVID-19 nedeniyle iptal edildiğinden ötürü bir karşılaşmada forma giyememişti.



LiAngelo ayrıca Aralık 2020'de Detroit Pistons'ın sezon öncesi kampına davet edilmiş ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.



