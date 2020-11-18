TOTO WOLFF: "SEZON SONU ANLAŞIRIZ"

FERRARI'NİN 2 YILLIK PİLOTLARI BELLİ

Lewis Hamilton: "Ferrari ile birkaç kez görüştüm, konuştum. Hiçbir zaman anlaşma noktasına gelemedik. Galiba, karşılıklı olarak zamanlarımız uymadı." pic.twitter.com/TmjSfzJSt0



— Sporx (@sporx) November 18, 2020

Mercedes AMG Petronas F1 takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sözleşme görüşmeleriyle ilgili konuştu.La Gazzetta'ya demeçler veren Hamilton,." dedi.Hamilton, "ifadelerini kullandı.Mercedes AMG Petronas takım patronu Toto Wolff ise, "" açıklamasını yaptı.Ferrari, Lewis Hamilton'ın boşa çıkacağını bilse de 2021 için pilot kadrosunu belirledi.Ferrari sürücü akademisinden yetişen 23 yaşındaki Charles Leclerc'in en azından 2022 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.Ünlü dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz'ın oğlu olan 26 yaşındaki Carlos Sainz JR ise Scuderia Ferrari ile 2021'den itibaren geçerli olacak 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.