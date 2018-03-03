Leverkusen, deplasmanda Wolfsburg'u geçti

Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg taraftarı önünde Bayer Leverkusen'i konuk etti. Leverkusen, 90 dakika sonunda rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu galibiyetin ardından Leverkusen ligde puanını 41'e çıkarırken, Wolfsburg 25 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen'in karşılaşmadaki gollerini 31. dakikada penaltıdan Lucas Alario, 78. dakikada Julian Brandt kaydetti. Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, mücadelenin son 23 dakikasında forma giydi. Wolfsburg'un tek golünü ise 79. dakikada Admir Mehmedi attı. Wolfsburg'ta 90. dakiakda William kırmızı kart gördü.
Wolfsburg ligde gelecek hafta deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise ligin 26. haftasında sahasında Borussia M'Gladbach'ı konuk edeccek.
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Bu galibiyetin ardından Leverkusen ligde puanını 41'e çıkarırken, Wolfsburg 25 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen'in karşılaşmadaki gollerini 31. dakikada penaltıdan Lucas Alario, 78. dakikada Julian Brandt kaydetti. Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, mücadelenin son 23 dakikasında forma giydi. Wolfsburg'un tek golünü ise 79. dakikada Admir Mehmedi attı. Wolfsburg'ta 90. dakiakda William kırmızı kart gördü.
Wolfsburg ligde gelecek hafta deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise ligin 26. haftasında sahasında Borussia M'Gladbach'ı konuk edeccek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın