Leverkusen, 9 maç sonra kaybetti!

Bundesliga 31. hafta maçında Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 9 maç sonra sahasında Köln'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leverkusen, 9 maç sonra kaybetti!
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05 Mayıs 2023 23:25
Bundesliga 31. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Köln ile karşılaştı.

BayArena'da oynanan maçı Köln 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 36. dakikalarda Davie Selke kaydetti. Leverkusen'in tek golü Amine Adli'den geldi.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen ligde 9 maç sonra kaybetti. Alman ekibi bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Köln puanını 38'e çıkardı. Leverkusen ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Hertha Berlin'i ağırlayacak. Leverkusen ise Stuttgart'a konuk olacak.

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