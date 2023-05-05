Bundesliga 31. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Köln ile karşılaştı.



BayArena'da oynanan maçı Köln 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 36. dakikalarda Davie Selke kaydetti. Leverkusen'in tek golü Amine Adli'den geldi.



Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen ligde 9 maç sonra kaybetti. Alman ekibi bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



Bu sonuçla Köln puanını 38'e çıkardı. Leverkusen ise 48 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Köln, Hertha Berlin'i ağırlayacak. Leverkusen ise Stuttgart'a konuk olacak.





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