Levent Tüzemen: 'Muslera olmasa 5 olurdu'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray'da yaklaşan seçim sürecini değerlendiren Tüzemen, "Ünal Aysal ve Dursun Özbek döneminde iki tane başkan güçlü kadrolar yarattılar. Yeni gelecek yönetim bu vizyoner tavrı sergileyemezse hiç gelmesin. 'Paramız yok, altyapı ile idare edelim." derseniz bana masal anlatmayın derim. Bugün hala Dursun Özbek'i aday yapmaya çalışıyor insanlar." ifadelerini kullandı.



Domenec Torrent'in yanlış bir tercih olduğunu söyleyen Levent Tüzemen, "Ben Domenec Torrent'in yanlış bir teknik direktör olduğunu ilk geldiği gün söyledim ve bugün bu yanlış tercihin etkilerini görüyoruz. Bugün Muslera olmasaydı Başakşehir 5 atardı Galatasaray'a." değerlendirmesinde bulundu.

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