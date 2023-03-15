Levent Mercan'ın hayali A Milli Takım

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki sol beki Levent Mercan, hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu belirtti.Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Levent Mercan, orta sahadan sol beke geçmesine, A Milli Takım hayalinden Giresunspor'a attığı gole dek birçok soruyu yanıtladı.İki sezondur kırmızı-siyahlı formayı giyen genç oyuncu, orta saha olarak başladığı futbol kariyerine 10 maçtır sol bek olarak devam ederken, yeni mevkisine alıştığını ve çok daha fazla keyif aldığını kaydetti.Levent Mercan, Fatih Karagümrük'te ilk dönemlerinin adaptasyon adına zorlu geçtiğini aktararak, "Bu süreç birkaç ay sürdü. Şu anda çok mutluyum. İlk senemde süre aldım. Bu sene de takım olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı belki çok iyi değildi ama ikinci yarıda çok iyi gidiyoruz. Benim için de çok iyi gidiyor. Sol bekte yeni bir pozisyon buldum, güzel geçiyor ve inşallah böyle de devam eder." ifadelerini kullandı.Schalke 04'ten Fatih Karagümrük'e transfer olan ve futbol hayatına orta sahada başlayan Levent Mercan, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampında teknik ekibin kendisini sol bekte denediğini dile getirdi.Caner Erkin'in ayrılmasının ardından bu bölgede ihtiyaç doğduğunu ve teknik ekibin bu bölgede kendisini hazırlık maçlarında denediğini ifade eden genç oyuncu, şunları söyledi:"Sol bek olduğumu yeni öğrendim diyebilirim. Önceden belki bir kez denemiştim ama devre arası kampında Antalya'da hocalar benimle konuştu, 'Deneyebiliriz.' dedim. Hazırlık maçları çok iyi geçti benim için ve öyle de devam ettik. Bence iyi gidiyor ama daha iyi de olabilir. Benim adıma yeni ve güzel bir pozisyon buldum diyebilirim."Sol bek oynadığı 10 maçlık periyotta takımının yalnızca Adana Demirspor'a kaybettiğinin, kalan 9 karşılaşmada ise yenilmediğinin hatırlatılması üzerine Levent Mercan, "Takım yeni pozisyonumda bana çok destek veriyor. Borini önümde oynuyor, diğer stoperler ve hocalarım da beni çok destekliyor. Takım içinde şu anda çok iyi bir atmosfer var. Bundan dolayı 9 maçtır kaybetmiyoruz." açıklamasını yaptı.Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan, 28 Mart'ta da Bursa'da Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde milli takım hakkındaki düşüncelerini de aktaran Levent Mercan, hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirtti.Geride kalan yıllarda Almanya'nın 19 ve 20 yaş altı milli takımlarında forma giyen genç oyuncu, A takım konusundaki tercihinin ise Türkiye olduğunu ifade ederek, "Ben asla bir tercih arasında kalmadım. Her çocuğun bir hayali vardır ve benim de hayalim A Milli Takım formasını giymekti. İnşallah bu, bir gün gerçekleşir. Burada bunun için çalışıyorum." diye konuştu.Kendisinin Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı forması giydiği dönemde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdığını hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, milli takım hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:"Stefan Kuntz'la Almanya'dan tanışıklığımız var ama beraber çalışmadık. Şu ana kadar henüz milli takım konusu geçmedi aramızda ama inşallah geçer. Bunun için çalışıyorum. Benimle bu konuyu görüşmesi durumunda çok sevinirim ve gurur duyarım. Almanya'da milli takımın alt yaş gruplarında oynadım ama sonrasında A takım için teklif almadım. Ancak şu anda Almanya'dan bir teklif gelirse ilk tercihim Türkiye olur. Bu şans bana gelirse benim adıma çok güzel olur. Almanya doğumlu olduğum için şanslıyım. Stefan Kuntz hocamla daha kolay diyalog kurabilirim. Futbolda herkesin hayali milli takım forması giymektir. İnşallah olur."Levent Mercan, A Milli Takım'ın elemelerdeki şansını da değerlendirerek, "A Milli Takım'ın elemelerdeki şansını iyi görüyorum. Çok iyi bir jenerasyon ve kadroda çok yetenekli oyuncular var. İnşallah ben de o isimler arasında yer alırım. Şansı iyi görüyorum ve umarım bu süreç iyi geçer." ifadelerini kullandı.Hafta sonu deplasmanda oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde serbest vuruştan attığı golle takımının puan almasına katkıda bulunan Levent Mercan, yaptığı atışta teknik direktörü Andrea Pirlo'nun kendisine vuruş tekniği konusunda yardım ettiğini belirtti.Her antrenmanda ya da idman sonrasında serbest atış çalıştıklarının altını çizen Levent Mercan, "Bu idmanlarda hocadan da çok şey öğrendik. Sadece serbest atış özelinde değil, birçok şey öğrendim. Giresunspor maçı da bana denk geldi. Hocanın o atışta, vuruş tekniği konusunda yardım ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki sadece Pirlo hocadan değil, bütün ekipten birçok şey öğrendik. Golü attıktan sonra hocamla ertesi gün kahvaltıda karşılaştık ve beni tebrik etti." diye konuştu.Türkiye'de bek olarak çok iyi oyuncular olduğunu, bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Eren Elmalı'yı beğendiğini söyleyen Levent Mercan, gerek bu 2 futbolcunun gerekse de kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi.Avrupa futbolunu yakından takip ettiğini ve özellikle maçlarda sol beklerin oyunlarına daha çok dikkat ettiğini söyleyen genç oyuncu, önemli takımlardaki sol beklerin nasıl pozisyon aldıklarını ve saha içinde neler yaptıklarını takip ettiğini açıkladı.Avrupa hayali olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Levent Mercan, şunları söyledi:"Öncelikle bu sezonu en iyi şekilde Fatih Karagümrük formasıyla tamamlamak istiyorum. Tabii ki her oyuncunun Premier Lig ya da İspanya Ligi'nde oynamak gibi hayali vardır. Benim de böyle hayalim var. Zamanla göreceğiz. Daha gencim. İnşallah bir gün gerçekleşir. Ama öncelikli hayalim milli takım."