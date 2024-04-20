Lens, tek golle Avrupa ümidini sürdürdü!

Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Lens, sahasında Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens, tek golle Avrupa ümidini sürdürdü!
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20 Nisan 2024 23:56
Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Lens, sahasında Clermont ile karşılaştı.

Stade, Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 3. dakikada penaltıdan Florian Sotoca'dan geldi.

Lens bu sonuçla ligde 4 maç sonra galibiyet aldı. Puanını 43 yapan Frank Haise'nin öğrencileri Avrupa kupları için umudunu sürdürdü.

Clermont ise üst üste 4. puan kaybını yaşadı. 22 puanla son sırad bulunan Clermont'un ligde kalma ihtimali zora girdi.

Ligin bir sonraki haftasında Lens, Marsilya deplasmanına gidecek. Clermont ise Reims'i ağırlayacak.

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