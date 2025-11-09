Lens, Monaco'yu deplasmanda dağıttı!

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Monaco, Lens'i ağırladı.
Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi Lens, 4-1 kazandı.
Lens'in gollerini 21'de Odsonne Edouard, 40'ta ve 60'ta Wesley Said(2), 45'te Mamadou Sangare kaydetti. Monaco'nun golünü 37. dakikada Folarin Balogun(P) kaydetti.
Monaco'da Folarin Balogun, 45. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Monaco, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması mücadelesinde 9 Aralık 2025'te konuk edecek.
Bu sonuçla birlikte Monaco, ligde 20 puanda kalırken Lens puanını 25'e çıkardı.
Ligue 1'in 13. haftasında Monaco, Rennes'e konuk olacak. Lens ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.
