Leipzig'te Sörloth için karar!

Fenerbahçe'nin santrfor hedeflerinden biri olan Alexander Sörloth için yeni bir gelişme yaşandı.
WERNER'LE DURUMU DEĞİŞTİ
Alman basınında yer alan haberde, RB Leipzig'in eski oyuncusu Timo Werner transferinin ardından Alexander Sörloth'un takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.
Alman ekibinin, Werner sonrası Norveçli golcüyü bonservisi veya kiralık olarak takımdan göndermeye açık olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZON KİRALIK GİTTİ
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Real Sociedadad'a kiralık olarak gitmişti. İspanyol ekibinde 44 maçta sahaya çıkan 8 gol, 1 asist yaptı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 10 milyon olarak gösterilen Norveçli futbolcunun Leipzig ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
WERNER'LE DURUMU DEĞİŞTİ
Alman basınında yer alan haberde, RB Leipzig'in eski oyuncusu Timo Werner transferinin ardından Alexander Sörloth'un takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.
Alman ekibinin, Werner sonrası Norveçli golcüyü bonservisi veya kiralık olarak takımdan göndermeye açık olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZON KİRALIK GİTTİ
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Real Sociedadad'a kiralık olarak gitmişti. İspanyol ekibinde 44 maçta sahaya çıkan 8 gol, 1 asist yaptı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 10 milyon olarak gösterilen Norveçli futbolcunun Leipzig ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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