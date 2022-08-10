Leipzig'te Sörloth için karar!

Alman basını, Timo Werner'in transferinin ardından Alexander Sörloth'un RB Leipzig'teki geleceğinin kesin olmadığını duyurdu. Norveçli golcü, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leipzig'te Sörloth için karar!
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10 Ağustos 2022 17:38
Fenerbahçe'nin santrfor hedeflerinden biri olan Alexander Sörloth için yeni bir gelişme yaşandı.

WERNER'LE DURUMU DEĞİŞTİ

Alman basınında yer alan haberde, RB Leipzig'in eski oyuncusu Timo Werner transferinin ardından Alexander Sörloth'un takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

Alman ekibinin, Werner sonrası Norveçli golcüyü bonservisi veya kiralık olarak takımdan göndermeye açık olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZON KİRALIK GİTTİ

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Real Sociedadad'a kiralık olarak gitmişti. İspanyol ekibinde 44 maçta sahaya çıkan 8 gol, 1 asist yaptı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 10 milyon olarak gösterilen Norveçli futbolcunun Leipzig ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



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