Leipzig'te Sörloth için karar!

WERNER'LE DURUMU DEĞİŞTİ

GEÇEN SEZON KİRALIK GİTTİ

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin santrfor hedeflerinden biri olan Alexander Sörloth için yeni bir gelişme yaşandı.Alman basınında yer alan haberde, RB Leipzig'in eski oyuncusu Timo Werner transferinin ardından Alexander Sörloth'un takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.Alman ekibinin, Werner sonrası Norveçli golcüyü bonservisi veya kiralık olarak takımdan göndermeye açık olduğu kaydedildi.26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Real Sociedadad'a kiralık olarak gitmişti. İspanyol ekibinde 44 maçta sahaya çıkan 8 gol, 1 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 10 milyon olarak gösterilen Norveçli futbolcunun Leipzig ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.