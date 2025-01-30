Leipzig, Simons'un bonservisini aldı!

Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisinin alındığını ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leipzig, Simons'un bonservisini aldı!
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30 Ocak 2025 16:46
Son güncelleme 30 Ocak 2025 17:43
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini aldı.

Leipzig'ten yapılan açıklamada, Simons'un bonservisi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlandığı ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman ekibinin açıklamasında bonservis detayı ise verilmedi.

80 MİLYON EURO

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Leipzig'de bu sezon 17 maçta süre bulan Simons, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Oyuncu kiralama hakkı dolu olan PSG'nin Xavi Simons'u bonservisi ile Leipzig'e satmasının ardından PSG'nin kiralama hakkı açıldı ve Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Milan Skriniar transferini imzaya döktü.

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