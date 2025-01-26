Leicester City, Tottenham karşısında kabusa son verdi

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Leicester City, 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi, Tottenham'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leicester City, Tottenham karşısında kabusa son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 19:00
Son güncelleme 26 Ocak 2025 19:05
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, Leicester City'yi konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. 

Tottenham'ın golünü, 33. dakikada Richarlison kaydetti. Leicester City'de galibiyeti getiren goller ise 46. dakikada  Jamie Vardy ve 50. dakikada Bilal El Khannouss'tan geldi.

Öte yandan Leicester City'nin ilk golünü atan Jamie Vardy, Tottenham taraftarına takımının 1, kendilerinin ise hiç Premier Lig'i kazanamadığını işaret etti.
7 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leicester City, 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Tottenham ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

24 puanda kalan Tottenham, 15. sırada konumlandı. 17 puana ulaşan Leicester ise 17. sıraya yerleşti.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Brentford'a konuk olacak. Leicester City ise deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery