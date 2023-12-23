Leicester City ikinci devrede açıldı

İngiltere Championship'in 23. haftasında Leicester City evinde Rotherham'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leicester City ikinci devrede açıldı
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23 Aralık 2023 19:56
İngiltere Championship'in 23. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile Leam Richardson'un yönetimindeki Rotherham karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester City ikinci yarıda bulduğu goller ile 3-0 kazanırken goller; 60. dakikada Patson Daka, 65. dakikada penaltıdan yine Patson Daka ve 72. dakikada Cesare Cassadei'den geldi.

Leicester City'de sakatlığını atlatan Yunus Akgün 55. dakikada Issahaku'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 58 puana ulaşan Leicester City liderliğini sürdürürken, Rotherham 13 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leicester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Rotherham evinde Middlesbrough'u ağırlayacak.

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