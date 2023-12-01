LeBron, Bronny'nin USC siftahı için Lakers'ın maçını kaçırmaya hazır

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ilk maçını izlemek için Lakers'ın maçını kaçıracağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron, Bronny'nin USC siftahı için Lakers'ın maçını kaçırmaya hazır
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01 Aralık 2023 12:06
Son güncelleme 01 Aralık 2023 12:18
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ilk maçını izlemek için Lakers'ın maçını kaçıracağını söyledi.

Yaz döneminde geçirdiği kariyerini sekteye uğratan kalp krizi problemi sonrasında, Bronny'ye yakın zamanda parkelere dönme izni verilmişti.

The Athletic'ten Jovan Buha, LeBron'un medyaya, Bronny'nin USC Tigers formasıyla ilk maçına çıkacağı tarihte Lakers maçını kaçıracağını bildirdiğini paylaştı:

"LeBron James, Bronny'nin USC'deki ilk maçına katılmak için Lakers'ın maçını kaçıracağını söyledi. Bu konuda takım arkadaşlarını OKC'ye giden uçakta bilgilendiren James, 'Aile her şeyden önce gelir' dedi."

NCAA sezonu bir ay önce başlamış olsa da Bronny, kalp krizi nedeniyle takım arkadaşlarına katılamamıştı.

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