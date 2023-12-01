Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ilk maçını izlemek için Lakers'ın maçını kaçıracağını söyledi.



Yaz döneminde geçirdiği kariyerini sekteye uğratan kalp krizi problemi sonrasında, Bronny'ye yakın zamanda parkelere dönme izni verilmişti.



The Athletic'ten Jovan Buha, LeBron'un medyaya, Bronny'nin USC Tigers formasıyla ilk maçına çıkacağı tarihte Lakers maçını kaçıracağını bildirdiğini paylaştı:



"LeBron James, Bronny'nin USC'deki ilk maçına katılmak için Lakers'ın maçını kaçıracağını söyledi. Bu konuda takım arkadaşlarını OKC'ye giden uçakta bilgilendiren James, 'Aile her şeyden önce gelir' dedi."



NCAA sezonu bir ay önce başlamış olsa da Bronny, kalp krizi nedeniyle takım arkadaşlarına katılamamıştı.





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