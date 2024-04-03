Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



James, 19 yaşındaki oyuncunun bu baharda vermesi gereken bazı 'zor kararlar' olduğunu belirtirken, Bronny'nin sadece bir sezon sonra USC'den transfer olmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.



Kolej basketbolunun tecrübeli yazarı Dick Weiss'in X'te (Twitter) paylaştığı bir tweet'te Bronny'nin olası bir takım değişikliğine işaret etmesinin ardından, LeBron, büyük oğluna desteğini şu ifadelerle sundu:



"Raporların nereden geldiğini bilmiyorum ama günün sonunda Bronny'nin vermesi gereken zor bir karar var ve bu kararı da kendi verecek. Ne yaparsa yapsın, bizler de ailesi olarak onu destekleyeceğiz."



Aynı günün erken saatlerinde Weiss, Twitter'da: "USC birinci sınıf guardı Bronny James transfer portalına giriyor. Onun için iyi bir şey. Hollywood'un abartısından uzaklaşması gerekiyor. LeBron'un çocuğuna iyi şanslar." ifadelerini kullandığı bir tweet atmıştı.



Daha sonra bu iddiasından geri çekilen Weiss: "Bronny James'le ilgili iddiayı doğrulayamıyorum arkadaşlar. Ama yine de şahsen bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Bence mantıklı. Çocuğu çok seviyorum, bence başka bir yerde yıldız olabilir." şeklinde bir tweet paylaştı.



Bronny, USC'de oynadığı tek sezonda şu ana kadar 25 maçta forma giydi ve maç başına 19,4 dakika süre alarak 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.





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