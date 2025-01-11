Lazio, sahasında on kişi Como'ya takıldı

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Lazio, sahasında Como ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, sahasında on kişi Como'ya takıldı
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11 Ocak 2025 00:42
İtalya Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Lazio, Como'yu konuk etti.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Lazio'nun tek golünü 34. dakikada Boulaye Dia kaydetti. Como'ya beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Patrick Cutrone attı.

Lazio'da Loum Tchaouna, 58. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu sonucun ardından puanını 36 yaptı. Como ise 19 puana yükseldi.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Lazio, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Como, Milan'ı konuk edecek.
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