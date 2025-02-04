Lazio, Cagliari'yi deplasmanda mağlup etti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Lazio, Zaccagni ve Castellanos'un attığı gollerle 2-1 kazandı.
Cagliari'de ise Roberto Piccoli'nin golü mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Lazio, haftayı 42 puanla 4. sırada kapattı. Cagliari ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor.
Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Lazio, Zaccagni ve Castellanos'un attığı gollerle 2-1 kazandı.
Cagliari'de ise Roberto Piccoli'nin golü mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Lazio, haftayı 42 puanla 4. sırada kapattı. Cagliari ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor.