Lazio, Cagliari'yi deplasmanda mağlup etti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Lazio, Cagliari'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Lazio, Cagliari'yi deplasmanda mağlup etti
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04 Şubat 2025 00:43
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi.

Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Lazio, Zaccagni ve Castellanos'un attığı gollerle 2-1 kazandı.

Cagliari'de ise Roberto Piccoli'nin golü mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Lazio, haftayı 42 puanla 4. sırada kapattı. Cagliari ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor.

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