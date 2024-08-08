Utah Jazz ve yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ın, beş yıllığı 238 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerinde anlaştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Markkanen'ın Jazz ile mevcut kontratını beş yıllığı 238 milyon dolarlık bir sözleşme ile uzatma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.



Geçtiğimiz gün The Athletic'ten Shams Charania, Tony Jones ve Anthony Slater, Markkanen'ın "yüklü ve uzun vadeli bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya varmasının beklendiğini ve bu durumun kendisini 2024-25 sezonu boyunca takas edilemez hale getireceğini" bildirmişklerdi.



Sözleşmesinin son yılına giriyor olan Markkanen, Jazz'in kendisini kolayca ulaşılabilir kılmamasına rağmen, yaz boyunca sürekli takas spekülasyonlarına konu olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Jazz yıldızı, %48.0 genel şut isabeti ve %39.9 üçlük isabetiyle 23.2 sayı ortalaması yakalamış, ayrıca 8.2 ribaund ve 2.0 asist de üretmişti.





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