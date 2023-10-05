Lamine Yamal, maçta tuvalete gidip geri dönmedi!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Barcelona, Porto deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Gergin geçen maçta Barcelona Ferran Torres'in golüyle gülerken Lamine Yamal tarihe geçti.



İLK 11'DE BAŞLAYAN EN GENÇ



Barcelona'nın hafta başında sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığı ve serbest maddesini 1 milyar Euro olarak belirlediği Lamine Yamal, LaLiga'nın ardından Şampiyonlar Ligi tarihine de geçti.



Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle La Liga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.



16 yaşındaki Lamine Yamal, Porto maçında Xavi'nin görev vermesiyle Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu.



TUVALETE GİTTİ, DÖNMEDİ! BARÇA 10 KİŞİ OYNADI



Lamine Yamal, Porto-Barcelona maçının 71. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti.



80. dakikada Marcos Alonso, Yamal yerine oyuna dahil oldu. O sırada Barcelona, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi oynadı.



Barcelona Teknik Direktörü Xavi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" dedi.



Hızıyla ve top tekniğiyle dikkat çeken genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 asistlik katkı sağladı.



