LaMelo Ball, Draft'ta 1'inci seçilmeyi bekliyor: "Bunun için doğdum!"

Pek çok kişinin beklediği üzere bu geceki NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmesi beklenen LaMelo Ball, bunun gerçekleşmesi durumunda, böyle bir spot ışığında başarılı olmak için gereken yeterliliklere sahip olduğuna inandığını belirtti.



ESPN'den Eric Woodyard'a göre 19 yaşındaki oyuncu, Draft öncesi medya gününde şunları söyledi:



"Bunun için doğmuş gibi hissediyorum ve bunun için doğru adam olduğumu düşünüyorum. Buna baskı olarak bakmıyorum. Dediğim gibi, bu basketbol sadece. Yani, 1'inci sıradan seçilmenin ağırlığı büyük, ancak bunun için doğduğuma sevindim."



2.01 boyunda bir oyun kurucu olan Ball'un bu geceki Draft'ta en tepeden seçileceği tahmin ediliyor.



Minnesota Timberwolves şu anda ilk seçim hakkına sahipken, ardından 2 numarada Golden State Warriors ve 3 numarada Charlotte Hornets yer alıyor.



