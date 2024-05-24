Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs'ün, Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul'un potansiyel talipler olarak ortaya çıktığı bildirildi.



Kontratında gelecek yıl için 30 milyon dolar değerinde bir takım opsiyonu bulunan Paul, Warriors'ın 28 Haziran tarihine kadar vereceği kararı bekliyor.



Substack'tan Marc Stein ise, Golden State veteranının bu yaz serbest oyuncu olması halinde Spurs ve Lakers'ın kendisi için potansiyel talipler olarak ortaya çıktığını belirtti.



Paul bu sezon 58 maçta 9,2 sayı, 6,8 asist ve 3,9 ribaund ortalamaları yakaladı.





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