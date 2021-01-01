Lakers, Beyaz Saray'ı ziyaret edemeyecek

Los Angeles Lakers'ın bu sene planladığının aksine Beyaz Saray'ı ziyaret edemeyeceği bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin'a göre, takvimin yarattığı zorluklar ve koronavirüs protokolleri, Lakers'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini engelleyen unsurlar olarak ön plana çıktı:



"Durumla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın ESPN'e yaptığı açıklamaya göre Los Angeles Lakers, bu ay Wizards'a karşı oynayacağı maç için Washington'a gittiğinde, 2020 NBA şampiyonluğunu kutlamak için Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ı ziyaret edemeyecek.



Takvimin yarattığı zorluklar ve devam eden KOVID-19 protokolleri, Lakers'ın Wizards maçı için ülkenin başkentinde olduğu 27-28 Nisan sürecinde bu ziyareti engelleyecek olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı başkanıyla gelecekteki muhtemel bir buluşmanın henüz rafa kalkmadığı belirtildi."



