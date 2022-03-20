La Liga'da sessiz maç: Sevilla - Real Sociedad

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı ağırladı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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La Liga'da sessiz maç: Sevilla - Real Sociedad
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20 Mart 2022 22:24
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte yenilmeme serisini 15'e çıkaran Sevilla, galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından 57 puana ulaşan Sevilla ligde 2., puanını 48'e çıkaran Real Sociedad ise 6. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Sevilla, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Real Sociedad ise Espanyol'u konuk edecek.

 

 

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