Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, takım arkadaşı Luka Doncic'in yakın zamanda yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirmesi hakkında konuştu.



Dün gece Charlotte Hornets'e karşı alınan mağlubiyetin ardından Irving, takım arkadaşı Doncic'in Cuma günkü maç sonrası genel olarak yaşadığı hayal kırıklıklarıyla ilgili yorumlarına şu şekilde değindi:



"Eminim kendine özel bir anında da bunları kabullenmiştir, ancak bunu herkesin gözü önünde yaptığında, insan genellikle uzun bir süreden beri bastırılmış duygularını açığa çıkarmak isteyebiliyor ve bunu dürüstçe bir şekilde yaptığı için onunla gurur duyuyorum.



Açıkçası bunu soyunma odasında kısaca konuşmuştuk, lakin ben tüm sene boyunca ve ayrıca geçen sene, insan unsuruna gerçekten dikkat ettiğimi söylemiştim. Galibiyetler ve mağlubiyetler gelir geçer, ancak biri 'İnsani duygular yaşıyorum' dediğinde neler olup bittiğine dair genel bir yargılama söz konusu oluyor ve sonra da bu 'suç nerede?' ya da 'suç kimde?' gibi sorulara evriliyor.



Sonra da parmak göstermeler başlıyor. Biliyorsunuz ki, bu sporun hiç hoşlanmadığım yönü bu. Her gün performans sergilediğimiz bu işin içinde bir insan unsuru da var. Bu 7/24 çalıştığınız bir iş. İnsanların bazen bunun hiç farkında olmadıklarını düşünüyorum."



Mavericks dört maçlık bir mağlubiyet serisine sahip.





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