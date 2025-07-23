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Kyrie: "Aşı krizi sırasında Nets'ten serbest bırakılmamı istedim"

Dallas Mavericks'in yıldız ismi Kyrie Irving, COVID-19 aşı protokolü nedeniyle Brooklyn Nets tarafından uzaklaştırıldığı döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Temmuz 2025 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kyrie: 'Aşı krizi sırasında Nets'ten serbest bırakılmamı istedim'
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Dallas Mavericks'in yıldız ismi Kyrie Irving, COVID-19 aşı protokolü nedeniyle Brooklyn Nets tarafından uzaklaştırıldığı döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Irving, o süreçte Nets'ten serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

ACL sakatlığı sonrası iyileşme sürecinde olan Irving, bu yaz Twitch yayınlarında hem kişisel hem de mesleki konularda açık sözlü paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında, Nets dönemine dair konuşan yıldız oyuncu, Kevin Durant'ın yorumlarına yanıt niteliğinde çarpıcı ifadeler kullandı:


"İş yaptığım herkes aşı yanlısıydı. Tamam bu sizin tercihiniz ama beni bu işin dışında tutun dedim. 'Lütfen beni serbest bırakır mısınız' diye Nets'e söyledim. Tabii işin mali yönü başka bir mesele. Ben Kyrie'yim, bunun farkındayım. Beni öylece bırakıp başka bir takıma gitmeme izin verecek halleri yoktu."

Irving, 2021-22 sezonunda aşı protokolü nedeniyle Brooklyn Nets formasıyla yalnızca 29 maça çıkabilmişti. New York'un kamusal alanlarda aşı zorunluluğu sebebiyle 35 iç saha maçını kaçıran yıldız oyuncu, o yıl için 35.3 milyon dolarlık maaş beklentisindeydi.

Sınırlı süreye rağmen 27.4 sayı, 5.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamaları yakalayan Irving, üç sayı çizgisinin gerisinden %41.8 ile isabet buldu. Kararının ardından süper takım dağıldı ancak yaşananların tek sorumlusu olarak Kyrie gösterilemez.

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