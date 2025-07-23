Dallas Mavericks'in yıldız ismi Kyrie Irving, COVID-19 aşı protokolü nedeniyle Brooklyn Nets tarafından uzaklaştırıldığı döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Irving, o süreçte Nets'ten serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.ACL sakatlığı sonrası iyileşme sürecinde olan Irving, bu yaz Twitch yayınlarında hem kişisel hem de mesleki konularda açık sözlü paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında, Nets dönemine dair konuşan yıldız oyuncu, Kevin Durant'ın yorumlarına yanıt niteliğinde çarpıcı ifadeler kullandı:Irving, 2021-22 sezonunda aşı protokolü nedeniyle Brooklyn Nets formasıyla yalnızca 29 maça çıkabilmişti. New York'un kamusal alanlarda aşı zorunluluğu sebebiyle 35 iç saha maçını kaçıran yıldız oyuncu, o yıl için 35.3 milyon dolarlık maaş beklentisindeydi.Sınırlı süreye rağmen 27.4 sayı, 5.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamaları yakalayan Irving, üç sayı çizgisinin gerisinden %41.8 ile isabet buldu. Kararının ardından süper takım dağıldı ancak yaşananların tek sorumlusu olarak Kyrie gösterilemez.