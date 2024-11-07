Kylian Mbappe'ye milli takım şoku!

Kylian Mbappe üst üste ikinci kez Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmedi. Didier Deschamps konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kylian Mbappe'ye milli takım şoku!
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07 Kasım 2024 16:30
Fransa Milli Takımı'nın İsrail ve İtalya ile oynayacakları maçların aday kadrosu açıklandı.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, üst üste ikinci kez milli takıma alınmadı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps yaptığı açıklamada, "Mbappe ile görüştüm ve bu kararı aldım. Kylian bizimle olmak istedi. Bunun saha dışı olaylarla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Fransa, Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İsrail ile, 17 Kasım'da ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.


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