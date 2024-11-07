Kylian Mbappe'ye milli takım şoku!

Fransa Milli Takımı'nın İsrail ve İtalya ile oynayacakları maçların aday kadrosu açıklandı.Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, üst üste ikinci kez milli takıma alınmadı.Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Didier Deschamps yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Fransa, Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İsrail ile, 17 Kasım'da ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.