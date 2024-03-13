Kylian Mbappe'den garip bir dava

Paris Saint-Germain'in, Fransız yıldızı Kylian Mbappe garip bir dava kararı aldı.



Kylian Mbappe, Fransa'da bir kebapçıya menüde "Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeği" yazdığı için dava açtı.



Söz konusu kebapçı sosyal medya hesabından ise şu açıklamalarda bulundu:



"Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle gereksiz bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum!"





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