Kylian Mbappe'den garip bir dava

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, bir kebapçıya dava açtı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kylian Mbappe'den garip bir dava
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 21:52
Paris Saint-Germain'in, Fransız yıldızı Kylian Mbappe garip bir dava kararı aldı.

Kylian Mbappe, Fransa'da bir kebapçıya menüde "Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeği" yazdığı için dava açtı.

Söz konusu kebapçı sosyal medya hesabından ise şu açıklamalarda bulundu:

"Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle gereksiz bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum!"

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery