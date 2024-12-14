Kvaratskhelia yeni sözleşmeyi imzalıyor!

Napoli, Gürcü yıldızı Kvicha Kvaratskhelia ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kvaratskhelia yeni sözleşmeyi imzalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 19:03
Napoli, Kvicha Kvaratskhelia ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Gürcü futbolcu ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

Kvaratskhelia'nın yeni sözleşmeye göre yıllık 6 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Gürcü futbolcunun menajerinin serbest kalma bedeli olarak 60 milyon euro belirlenmesini istediği, Napoli'nin ise 100 milyon euro beklentisinin ardından tarafların 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde uzlaştığı aktarıldı.

Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam 23 yaşındaki futbolcu, 2022 yılından bu yana formasını giydiği İtalyan ekibinde 105 maçta 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery