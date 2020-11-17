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Kuzma taraftarlara küstü, Twitter'ını devre dışı bıraktı

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, kendisini sosyal medyada eleştirenlere tepki göstererek, Twitter hesabını devre dışı bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, kendisini sosyal medyada eleştirenlere tepki göstererek, Twitter hesabını devre dışı bıraktı.

Herkes, Lakers'ın şampiyonluğunun sorumluluğunun büyük kısmının LeBron James ve Anthony Davis'e ait olduğunu bilse de, kadronun diğer üyeleri Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso gibi oyuncular da kendi üzerlerine düşeni yapmışlardı.

Lakin Kuzma, bu konuda en az takdir alan oyuncu olarak dikkat çekmişti. 2019-20 sezonunun tamamında sadece 9 maçta ilk beş başlayan Kuzma'nın, doğal olarak oynadığı dakikalar ve genel sayı ortalaması darbe almıştı. Bu, taraftarların kendisini görmezden gelmesi için yeterli olmuştu.

Kuz, kendisini eleştirenlere yönelik bir tweet atmaya karar vererek, paylaşımından sonra Twitter hesabını devre dışı bıraktı. Attığı tweet şu şekildeydi:

 

"Tamam, adıma yeterince saygısızlık etttiniz. Hepinize zamanı gelince hatırlatılacak."

25 yaşındaki oyuncu son zamanlarda Twitter'da oldukça aktifti ve KOVID-19 salgını üzerine konuşmasından ABD başkanlığı seçimlerine kadar, önemli konulardaki görüşlerini dile getirme konusunda oldukça vokal olmuştu.


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