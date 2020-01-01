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Kuzma: "Benim de vaktim geliyor!"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, "vaktinin geldiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, "vaktinin geldiğini" söyledi.

Kuzma, zamanının "geldiğini" belirtirken, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın eski takımı San Antonio Spurs ile geçirdiği zamanı, ifadesini kanıtlamak için örnek olarak kullandı:

"Kawhi Leonard yıllarca (Tim) Duncan, (Manu) Ginobili ve (Tony) Parker'ın arkasında sırasını bekleyen bir Spur'dü ve sonra yaptıklarını yaptı. Benim vaktim de geliyor."

Kuzma bir süredir takas söylentilerine karışmış olsa da, genel menajer Rob Pelinka'nın söyledikleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu sezon da Lakers'da devam etmesi bekleniyor.

Kuzma önümüzdeki sezon 3.5 milyon dolar kazanacak ve 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu olma şansına sahip olacak.


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