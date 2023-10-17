Kuzeyboru kendi sahasında kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Kuzeyboru sahasında ağırladığı Türk Hava Yolları'nı mağlup etmeyi başardı.

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Kuzeyboru kendi sahasında kazandı
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17 Ekim 2023 21:05
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Türk Hava Yollarını 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Merve Atlıer, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Beyazıt, İrem Çor, Yaren Işık)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç)

Setler: 25-21, 24-26, 25-21, 25-14

Süre: 115 dakika (30, 32, 30, 23)

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