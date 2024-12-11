Kuzeyboru, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi

Kuzeyboru, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi
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11 Aralık 2024 00:24
CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Kuzeyboru, Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini 3-2 ile mağlup etti.

Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Kuzeyboru, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.

Mulhouse şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-22 ve 25-22'lik skorla kaybeden Kuzeyboru, sonraki üç seti 25-20, 25-22 ve 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı.

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