Kupada çeyrek final programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupada çeyrek final programı belli oldu!
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23 Mart 2023 16:06
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır." denildi.

Ayrıca, "Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları programı şu şekilde:


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