Kupada çeyrek final programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu.TFF'den yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır." denildi.Ayrıca, "Yarı Final 1. Maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.