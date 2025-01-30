Kulusevski: "Bunu yapan bizden başka takım yok"

Tottenham forması giyen Dejan Kulusevski, takımın ligde son dönemde kötü gidişiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kulusevski: 'Bunu yapan bizden başka takım yok'
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30 Ocak 2025 15:13
Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Londra temsilcisi, bu süreçte 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Takımın önemli isimlerinden Dejan Kulusevski, durumu değerlendirdi. Kulusevski, "Beni yanlış anlamayın, hatalar yaptık ama dört turnuvada oynamaya hazır sadece 10-11 oyuncumuz var. Bu normal bir durum değil. Özellikle Premier Lig'de bunun bedelini ödüyoruz. Dokuz ya da on oyuncuyla haftada üç maç oynuyoruz, bu kadar! Uzun bir süre boyunca haftada üç maç oynayan 11 oyuncumuz var. Bunu yapan başka bir takım göremiyorum." dedi.

Teknik direktörü Ange Postecoglou'na da destek veren Kulusevski, "Onun için de mücadele etmek zorundayım çünkü onun futboluna inanıyorum. O bizim takımımız için doğru isim." sözlerini sarf etti.

Premier Lig'de son oynadığı 7 maçta galibiyet alamayan Tottenham, ligde 15. sırada yer alıyor.

Ange Postecoglou'nun ekibi Premier Lig'deki bir sonraki maçında Brentford ile deplamanda karşı karşıya gelecek.

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