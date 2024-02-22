Kroos, milli takıma geri döndü

Real Madrid'in yıldız ismi Toni Kroos, 2021 yılında bıraktığı Alman Milli Takımı'na geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kroos, milli takıma geri döndü
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22 Şubat 2024 17:08
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döneceğini duyurdu.

Kroos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren tekrar Almanya için oynayacağım." ifadesini kullandı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz 2021'de milli takımı bırakmıştı.

Almanya Milli Takımı'nda 106 maça çıkan Kroos, 17 kez rakip ağları sarsmıştı.

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