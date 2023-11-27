Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, Kristaps Porzingis'in sol baldırındaki sakatlığı yaklaşık bir hafta içinde yeniden inceleyeceklerini söyledi.



Porzingis sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Orlando Magic'e karşı oynanan maçta geçirmişti.



Porzingis'in yerini devralan Al Horford'ın, kendisi dönene kadar bu role devam edeceği düşünülüyor.



28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 15 maçta 18.9 sayı, 6.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı.





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