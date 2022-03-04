Krasnodar, 8 yabancısının sözleşmesini durdurdu

Rus kulübü Krasnodar, Daniel Farke'nin ayrılığının ardından 8 yabancı futbolcusunun ayrılığını önlemek için sözleşmeleri dondurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Krasnodar, 8 yabancısının sözleşmesini durdurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 13:16
Rusya Premier Lig kulübü Krasnodar, 8 yabancı futbolcusunun sözleşmesini dondurdu.

Geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Daniel Farke'nin istifasıyla sarsılan Krasnodar, yeni fesihlerin önüne geçmek için yabancı futbolcularının sözleşmelerini askıya aldı.

Krasnodar'ın sözleşmelerini askıya aldığı oyuncular Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Jhon Cordoba, Erik Botheim, Cristian Ramirez, Kaio, Wanderson, Viktor Claesson ve Junior Alonso...

Krasnodar dışında Lokomotiv Moskova'da da teknik direktör Markus Gisdol görevinden ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.