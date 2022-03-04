Krasnodar, 8 yabancısının sözleşmesini durdurdu

Rusya Premier Lig kulübü Krasnodar, 8 yabancı futbolcusunun sözleşmesini dondurdu.
Geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Daniel Farke'nin istifasıyla sarsılan Krasnodar, yeni fesihlerin önüne geçmek için yabancı futbolcularının sözleşmelerini askıya aldı.
Krasnodar'ın sözleşmelerini askıya aldığı oyuncular Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Jhon Cordoba, Erik Botheim, Cristian Ramirez, Kaio, Wanderson, Viktor Claesson ve Junior Alonso...
Krasnodar dışında Lokomotiv Moskova'da da teknik direktör Markus Gisdol görevinden ayrılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Daniel Farke'nin istifasıyla sarsılan Krasnodar, yeni fesihlerin önüne geçmek için yabancı futbolcularının sözleşmelerini askıya aldı.
Krasnodar'ın sözleşmelerini askıya aldığı oyuncular Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Jhon Cordoba, Erik Botheim, Cristian Ramirez, Kaio, Wanderson, Viktor Claesson ve Junior Alonso...
Krasnodar dışında Lokomotiv Moskova'da da teknik direktör Markus Gisdol görevinden ayrılmıştı.