24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
0-016'
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
0-015'
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Kovacevic: "Fenerbahçe henüz bir takım değil"

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mario Kovacevic, sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Eylül 2025 01:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kovacevic: 'Fenerbahçe henüz bir takım değil'
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
 
Maçın ardından Hırvat ekibin teknik direktörü Mario Kovacevic, sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Zagreb'in özellikle ilk dakikadan itibaren oyunun hakimi olduğunu vurgulayan Kovacevic, Fenerbahçe'nin henüz oturmuş bir takım olmadığını belirtti:
 
"Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onlar bize karşı tek bir gerçek fırsat bile yaratamadı."
 
Oyuncu değişiklikleri konusunda da konuşan deneyimli çalıştırıcı, Dinamo Zagreb'in geniş kadro kalitesine dikkat çekti:
 
"Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü hepsi hazır ve iyi durumdaydı. Hırvat Ligi'nde sürekli favori olmak kolay değil. Ancak bu takımın kalitesi var ve her maçla birlikte daha da büyüyeceğimizi biliyordum. Bugün bunu bir kez daha gösterdik."
 
Sezona Avrupa kupalarına doğrudan katılarak başlamalarının da kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Kovacevic, şu ifadeleri kullandı:
 
"Dinamo'nun önceki yıllardaki başarıları sayesinde Avrupa'ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık. Eleme maçları oynamadan doğrudan grup aşamasına gelmek çok daha kolay ve çok daha güzel."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
