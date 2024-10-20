Kostic'ten Manchester United açıklaması!

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Samsunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kostic'ten Manchester United açıklaması!
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20 Ekim 2024 21:56
Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Samsunspor beraberliğini değerlendirdi.

Sırp futbolcu, "Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi oldu. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz."dedi.

Kostic, "Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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