Süper Lig'de ikincilik hesapları yapan İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla İttifak Holding Konyaspor oldu ve yeşil-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya taşıdı.



İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Zymer Bytyqi, 73. dakikada Konrad Michalak ve 87. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Atakaş Hatayspor'un tek golü 16. dakikada Ayoub El Kaabi'den (penaltı) geldi.



Bu galibiyetin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 67 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Atakaş Hatayspor 50 puanda kaldı.



Süper Lig'de son hafta İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Giresunspor'u ağırlayacak.



SKUBIC AĞLAYARAK VEDA ETTİ



Emeklilik kararı alan Nejc Skubic, takım arkadaşlarına ve taraftarlara göz yaşlarıyla veda etti. 7 sezondur Yeşil-beyazlı takımın formasını terleten Skubic Konyaspor forması ile 254. maçına çıktı. Konyaspor tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu olan Skubic'e günün anısına forma ve plaket takdim edildi.





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