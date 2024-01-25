Konyaspor'dan Muleka hamlesi!

Konyaspor, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Konyaspor'dan Muleka hamlesi!
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25 Ocak 2024 17:34
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'tan Jackson Muleka ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Yeşil-beyazlılar bu transfer için Beşiktaş'la bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Kongolu futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un yarım sezonluk kiralık önerisine ise sıcak bakmıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Muleka, 5 kez gol sevinci yaşadı. [Konya'nın Sesi]

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