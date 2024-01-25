Konyaspor'dan Muleka hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'tan Jackson Muleka ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Yeşil-beyazlılar bu transfer için Beşiktaş'la bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Kongolu futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un yarım sezonluk kiralık önerisine ise sıcak bakmıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Muleka, 5 kez gol sevinci yaşadı. [Konya'nın Sesi]
Yeşil-beyazlılar bu transfer için Beşiktaş'la bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Kongolu futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un yarım sezonluk kiralık önerisine ise sıcak bakmıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Muleka, 5 kez gol sevinci yaşadı. [Konya'nın Sesi]