Konyaspor'dan devre arasında penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında verilen penaltı kararı tartışma yarattı.Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan buldu. Penaltı kararına itiraz eden Konyaspor ise sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.Karşılaşmadaki penaltı kararı sosyal medyada taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu.Tepkiye neden olan pozisyonun gelişiminde ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kasımpaşalı Benedyczak, şutunu çekmek isterken Konyasporlu Adil'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde yeniden izledi.

İnceleme sonrası Öztürk, Adil'in topa müdahalesinin ardından rakibinin ayağına temas ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.



Kasımpaşa'da penaltıyı kazandıran Benedyczak, 31. dakikada topun başına geçti. Sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Bahadır ters köşeye yatarken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.



