Konyaspor, Çağdaş Atan'ı açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp yöneticisi Ali Kaya ve Yusuf Küçükbakırcı ile Çağdaş Atan hazır bulundu.



Törende konuşan Atan, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendiğini aktaran Atan,dedi.Atan, Konyaspor'da 2018'de de görev yaptığını anımsatarak,diye konuştu.Yeni dönemde hedeflerinin Konyaspor'u yukarılara taşımak olduğunu vurgulayan Atan, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından Çağdaş Atan, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.