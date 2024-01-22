Konyaspor'a Polonyalı eldiven

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kalesini Jakub Slowik'e emanet etmeye hazırlanıyor.
Konyaspor, kaleci transferinde önemli bir adım attı ve Polonyalı file bekçisi Jakub Slowik ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli kaleciyi serbest transferle kadrosuna kattı, bu sayede bonservis ücreti ödemeyecek.
32 yaşındaki Slowik, son olarak Japonya'nın Tokyo takımında forma giydi. [Konya Postası]
Konyaspor, kaleci transferinde önemli bir adım attı ve Polonyalı file bekçisi Jakub Slowik ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli kaleciyi serbest transferle kadrosuna kattı, bu sayede bonservis ücreti ödemeyecek.
32 yaşındaki Slowik, son olarak Japonya'nın Tokyo takımında forma giydi. [Konya Postası]