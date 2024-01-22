Konyaspor'a Polonyalı eldiven

Konyaspor, Polonyalı file bekçisi Jakub Slowik ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Konyaspor'a Polonyalı eldiven
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22 Ocak 2024 12:00
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kalesini Jakub Slowik'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Konyaspor, kaleci transferinde önemli bir adım attı ve Polonyalı file bekçisi Jakub Slowik ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli kaleciyi serbest transferle kadrosuna kattı, bu sayede bonservis ücreti ödemeyecek.

32 yaşındaki Slowik, son olarak Japonya'nın Tokyo takımında forma giydi. [Konya Postası]

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