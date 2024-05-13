Konyaaltı Belediyespor ligde finale yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaaltı Belediyespor ligde finale yükseldi
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13 Mayıs 2024 00:50
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor 24-16 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü elinde tutan başkent ekibi, maçtan 37-43 galip ayrıldı.

Yenimahalle Belediyespor bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek finalde Armada Praxis Yalıkavak'ın rakibi oldu.

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